Prefeitura de Artur Nogueira orienta moradores sobre multas e indicação de condutor online

Procedimento, que agora é realizado exclusivamente online, permite informar quem de fato estava conduzindo o veículo no momento da infração

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, orienta a população sobre as mudanças na indicação de condutor. A partir deste ano, o procedimento passou a ser exclusivamente online.

O processo, que permite informar quem estava conduzindo o veículo no momento da infração, agora é realizado somente pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo portal da Secretaria nacional de Trânsito (SENATRAN).

De acordo com o secretário responsável pela pasta, Roberto Daher, a mudança visa facilitar o processo de indicação. “Agora, os motoristas de todo o estado podem realizar a indicação de condutor sem sair de casa, utilizando a plataforma online disponibilizada pelo Detran e eliminando a necessidade de deslocamento até uma unidade física”, pontua.

COMO FUNCIONA

De acordo com o site oficial do Detran SP, o proprietário do veículo e o real condutor infrator devem possuir a Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou estarem logados no Portal da Senatran. Ambos precisam ter selo prata ou ouro no sistema Gov.br

O proprietário do veículo deve acessar a CDT ou o Portal de Serviços da Senatran e, no local, indicar o nome e o CPF do real condutor no momento da infração. Este também deve realizar o mesmo procedimento, confirmando a indicação em relação à infração selecionada.

O prazo para a indicação do real infrator é de 30 dias, contados a partir da data de notificação da infração (primeiro aviso sobre a multa cometida).

PESSOAS JURÍDICAS

A indicação de real condutor infrator para veículos cujos proprietários sejam pessoas jurídicas (CNPJ) é obrigatória, sob pena da imposição de mais uma autuação relativa à ausência de identificação do infrator. Nesse caso, a indicação poderá ser feita pelo órgão autuador.

Já em multas do município, a indicação poderá ser feita pessoalmente no Departamento de Trânsito, via correio, ou de forma online pelo site oficial da Prefeitura, através do link: <https://arturnogueira.sp.gov.br/site/transito-facil/>.