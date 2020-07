Prefeitura de Artur Nogueira realiza curso para produtores rurais

A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está realizando um curso para os produtores rurais da cidade. Ação é realizada com todos os cuidados no combate a contaminação pelo Covid-19.

Segundo Rosimaldo Magossi, secretário de Agricultura, o curso tem o objetivo de capacitar o produtor rural e desenvolver a economia e qualidade de vida. “O programa é composto por módulos, sendo um módulo por mês com duração de 16 horas cada, teve início em março e previsão pra termino em novembro de 2020”, explica Magossi.

O módulo estudado nesta sexta-feira (26) foi sobre Preparo do solo, compostagem, produção de mudas, plantio, tratos culturais, pragas e doenças, colheita e beneficiamento, custos de produção e comercialização. A realização do curso acontece com o cumprimento do protocolo de segurança contra a contaminação do covid-19.