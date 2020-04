Prefeitura de Artur Nogueira recebe repasse da Câmara de Vereadores.

Na Manhã desta terça-feira (07), o Prefeito de Artur Nogueira, Ivan Vicensotti, recebeu em seu gabinete o Presidente da Câmara Municipal de Artur Nogueira, Beto Baiano. A visita teve o intuito de fazer a entrega oficial de um cheque no valor de R$70 mil, que será destinado para a ajuda no combate e enfrentamento ao Covid19 no município.

Segundo o Presidente do legislativo nogueirense, os vereadores têm acompanhado os esforços da Prefeitura no enfrentamento a essa pandemia, e visto as diversas ações que o Prefeito e sua equipe estão realizando para diminuir o impacto na cidade.

Por isso, reuniram-se todos e decidiram antecipar esse valor que seria retornado só no final do ano, para ajudar em compras emergenciais e para o auxílio nas diversas demandas que a secretaria de saúde necessitar.

O valor devolvido é referente ao orçamento da Câmara que não foi gasto durante o ano, e que por lei, deve voltar para o Executivo para serem revertidos em investimentos necessários para a cidade, porém, mediante a crise mundial, o valor será revertido especificamente para ações que hajam no combate a pandemia do Covid19.

“Nós agradecemos à sensibilidade e a atenção que a câmara de vereadores, na pessoa do nosso Presidente Beto Baiano, teve com o município em antecipar a devolução deste valor para atender à nossa população. Temos trabalhado incansavelmente todos os dias para amenizar os impactos que essa crise tem gerado em todo o País, e com certeza esse valor será de grande valia para adquirirmos mais materiais para os nossos agentes de saúde continuarem seus trabalhos” Finaliza o Prefeito.