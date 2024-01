Prefeitura de Artur Nogueira reforça importância do Cadastro Ambiental Rural

CAR é um serviço obrigatório e gratuito oferecido pela Secretaria de Agricultura aos proprietários rurais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, reforça a importância do Cadastro Ambiental Rural (CAR), um serviço gratuito oferecido à comunidade rural e que busca promover a regularização ambiental das propriedades.

O CAR é um registro eletrônico gratuito, obrigatório para todas as propriedades rurais, estabelecido por Lei Federal. Esse cadastro reúne informações sobre os imóveis, incluindo domínio, localização, uso e ocupação do solo, áreas de vegetação nativa, preservação permanente, reserva legal, entre outros aspectos fundamentais para o planejamento ambiental.

De acordo com o secretário de Agricultura Odair Boer, o CAR facilita o planejamento, o monitoramento, o combate ao desmatamento, e a regularização ambiental.

“Nossa equipe, em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), está disponível para auxiliar os agricultores nogueirenses a estarem em conformidade com a legislação ambiental”, ressalta Boer.

COMO REALIZAR O CADASTRO

O atendimento é realizado mediante agendamento, na Secretaria de Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, número 326. Para agendar, basta entrar em contato pelo telefone: (19) 3827-9723.

Os documentos necessários para o cadastro são: visualização da matrícula com a última averbação, ITR, CCIR, documento de todos os proprietários (RG, CPF) e um e-mail de fácil acesso.

VANTAGENS DO CAR

– Potencial instrumento para o planejamento do imóvel rural;

– Acesso ao Programa de Regularização Ambiental (PRA);

– Agilidade nos processos de registros de imóveis;

– Acesso ao crédito agrícola;

– Acesso às políticas públicas;

– Possibilidade de comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA).

A pasta destaca que a regularização através do CAR atende as obrigações legais, mas também contribui para a construção de um ambiente rural mais sustentável e em conformidade com as diretrizes ambientais.