Prefeitura de Cosmópolis anuncia reajuste salarial e aumento no vale-alimentação dos servidores

Benefício passou de cerca de R$ 127 para R$ 900 ao longo da atual gestão, segundo comunicado divulgado pelo prefeito nas redes sociais

A Prefeitura de Cosmópolis anunciou reajuste salarial e aumento no vale-alimentação dos servidores municipais. A medida foi divulgada pelo prefeito em vídeo publicado nas redes sociais, no qual afirmou que a decisão foi tomada após diálogo com o sindicato da categoria.

Segundo o chefe do Executivo, o valor do vale-alimentação passou de cerca de R$ 127 para R$ 900 ao longo da atual gestão. O prefeito destacou que o objetivo da iniciativa é fortalecer o poder de compra dos trabalhadores diante da alta no custo de vida.

Para viabilizar o reajuste, a administração municipal adotou medidas de contenção de despesas, incluindo cortes em horas extras e gratificações. De acordo com o prefeito, as ações fazem parte de um esforço para equilibrar as contas públicas e garantir a valorização do funcionalismo.

Durante o anúncio, o prefeito também citou desafios financeiros enfrentados pelo município, como o pagamento de precatórios herdados de gestões anteriores. Mesmo diante do cenário, a administração afirma que seguirá buscando alternativas para manter o equilíbrio fiscal e atender às demandas dos servidores.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12