Prefeitura de Engenheiro Coelho aumenta frota de ambulância

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira (6), mais uma ambulância para atendimento da população. Em evento realizado na cidade de Sorocaba, o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, esteve acompanhado do vice-prefeito, Adézio Dias e de vereadores. O veículo, marca Renault, zero quilômetro, chega para reforçar a frota de ambulâncias disponível para atendimento da população e foi cedido através de um convênio firmado entre a prefeitura e o governo estadual. “Esse veículo vem para atender uma demanda de renovação da nossa frota de ambulância, dando mais qualidade ao transporte dos nossos pacientes”, afirmou o prefeito, Dr. Zeeedivaldo. Além do paciente, o veículo tem capacidade para mais quatro acompanhantes.