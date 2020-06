Prefeitura de Estiva Gerbi firma parceria para levar jogos de raciocínio a 2 mil estudantes com aulas suspensas

A Prefeitura de Estiva Gerbi aderiu ao Programa Mind Lab em Família, da Mind Lab, líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais inovadoras, para incentivar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de estudantes e famílias nesse período de suspensão das aulas, devido ao novo coronavírus. O programa atenderá a mais de 2 mil alunos de 11 escolas do município.

O Mind Lab em Família foi criado tendo como referência o Programa MenteInovadora que utiliza jogos de raciocínio em aulas dinâmicas com a mediação de professores capacitados. Os jogos estimulam os alunos a experimentar em um contexto controlado situações da vida real, contribuindo para conferir significado ao aprendizado e exercitando habilidades como empatia, resiliência, capacidade analítica, equilíbrio emocional e o trabalho em equipe. A diferença é que para esse projeto os conteúdos foram adaptados e passarão a ser disponibilizados a distância, com fácil acesso e gratuitamente. Além disso, os jogos poderão ser confeccionados com objetos encontrados em casa. Dessa forma, será possível dar continuidade ao estudo dos alunos e docentes, envolvendo até os familiares, mesmo em casa.

“O Covid-19 impôs medidas de prevenção poucas vezes vistas na história. Quando falamos das aulas estarem paralisadas sem perspectivas de retorno, nos referimos a mais de 850 milhões de crianças e adolescentes em todo mundo longe do ambiente escolar, como aponta a Unesco, explica Marcelo Del Bel, COO da Mind Lab. “O projeto surgiu da nossa vontade de minimizar ao máximo os impactos da crise na educação e fornecer uma forma de ensino a distância que ajude as escolas a atenderem os alunos e a família durante esse período. Alinhamos a aprendizagem dos alunos, a formação dos professores e o engajamento das famílias às necessidades do mundo atual”, pontua.

A metodologia envolve atividades autoinstrucionais interativas. Os conteúdos irão estimular a criatividade e o protagonismo no estudante, o engajamento das famílias, o aprimoramento profissional contínuo da equipe da rede e contará com monitoramento e avaliação. No caso dos alunos, os materiais serão disponibilizados por meio do site da prefeitura e também para os pais via e-mail e celulares (SMS e WhatsApp). Já os professores terão acesso a uma plataforma com vídeos, cursos, webinars e seminários on-line. Um dos temas discutidos será as “Habilidades da Base Nacional Comum Curricular na prática”. Ao final de cada módulo, os profissionais serão certificados.

“Foi um prazer as escolas municipais de Estiva Gerbi serem agraciadas com o Programa Mind Lab em Família, cuja proposta é através de jogos interativos. E realmente, percebemos que os jogos, não se tratam apenas de atividades lúdicas, que envolvem só brincadeiras, mas são extremamente importantes na aprendizagem e para o relacionamento enquanto grupo, que hoje é característica essencial não apenas no convívio social, mas também no mercado de trabalho. Por exemplo, pode-se perceber o comportamento da criança e como a mesma aprende; se a criança tem tolerância à frustração; como lida com o erro; se consegue concluir o jogo ou solicita outro antes de terminar; se compreende limites; se mostra interesse em aprender as regras; como é o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, cooperação, a comunicação e a socialização”, afirma a pedagoga da Secretaria de Educação de Estiva Gerbi, Sandra Helena.”Assim, ao analisarmos os jogos propostos no Mind Lab em Família, percebemos que os desafios apresentados possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, sociais, emocionais e éticas”, complementa Maria Bernadete, também pedagoga da secretaria.