Prefeitura de Estiva Gerbi inaugura Posto de Saúde da Família no Jardim Anhumas

A Prefeitura 26 realizou na tarde desta quarta-feira (22) a inauguração do Posto de Saúde da Família “Isabel de Fatima Lozano de Souza” no bairro Jardim Anhumas.

Bastante aguardada pelos moradores, a Unidade de Saúde da Família foi inaugurada em transmissão ao vivo pela internet por conta da pandemia de coronavírus. O novo posto possui equipe completa de Saúde da Família e atenderá nas especialidades de clínico geral, pediatria e ginecologia.

O prédio que pertence ao município foi reformado para melhor atender todos os pacientes do bairro Anhumas. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h às 11h30 e das 12h30 às 16h00.

De acordo com a prefeita Cláudia Botelho, uma equipe ficará à disposição para atender aos moradores, sendo um médico clínico geral, um pediatra, um ginecologista, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de agente administrativo e serviços gerais.

“A partir de agora iniciamos uma nova fase na saúde pública dos moradores do Anhumas. Lembrando que além desse PSF, estaremos em breve, inaugurando uma unidade de saúde no jardim Ludi também. No fim do ano passado entregamos um PSF aos moradores do jardim Taguá”, disse Cláudia Botelho.

Na inauguração, a prefeita fez questão de agradecer o apoio de toda equipe, especialmente da Saúde e do Obras que não mediram esforços para que a inauguração do Posto pudesse acontecer ainda neste mês de abril. Além disso, Cláudia relembrou, bastante emocionada, do trabalho feito pela querida Isabel, quando atuou como servidora público da Prefeitura:

“A nossa querida Isabel além de residir por muitos anos no bairro, foi uma servidora exemplar e tenho certeza que ela está feliz com essa homenagem que estamos prestando a ela, em nomear este PSF de Isabel de Fátima Lozano de Souza. A população do Anhumas merece ter o melhor atendimento de médicos, que trate seus pacientes com amor, carinho, respeito e atenção.

Isso é a humanização que tanto falamos na saúde pública”, concluiu a prefeita.

Diferente do Pronto Socorro, o PSF contará com equipes que farão visitas às famílias nas casas, orientando e administrando medicamentos. No Posto de Saúde da Família serão criados também grupo de gestantes e idosos para uma atenção especial.