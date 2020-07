PREFEITURA DE ESTIVA GERBI REALIZA AÇÕES DE COMBATE A FOCOS DE INCÊNDIO

A Prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Brigada contra Incêndios, Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública, realizou uma série de ações de combate a focos de incêndio, durante esses últimos dias, em vários bairros da cidade.

Além de apagar os focos de incêndio, a equipe de brigadistas e guardas municipais também trabalham com a educação ambiental, levando prevenção a população e explicando sobre os malefícios das queimadas para a saúde e meio ambiente..

Prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los, por isso, a administração segue com investimentos no setor e principalmente, na capacitação dos servidores. A Prefeitura também atua realizando limpezas nos bairros, através da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, para que não haja necessidade do cidadão queimar os resíduos.

A população deve ajudar, evitando usar fogo para limpar terrenos, pois, além de causar males à saúde, pode ocasionar multas e processos para o cidadão. As denúncias podem ser feitas na Guarda Civil Municipal através do telefone 3868-7272 ou 153.