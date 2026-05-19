Prefeitura de Holambra afasta agente da Guarda Municipal investigado por estupro

Caso foi registrado na Delegacia de Jaguariúna e também é alvo de processo administrativo disciplinar interno

A Prefeitura de Holambra afastou um agente da Guarda Civil Municipal investigado por estupro contra uma jovem de 23 anos. Segundo as informações divulgadas, o crime teria ocorrido no dia 10 de maio, na residência do servidor, durante seu período de folga.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna no dia 12 de maio e segue sendo apurado pelas autoridades competentes.

Em nota, a Administração Municipal informou que, além da investigação policial, o episódio também é alvo de um processo administrativo disciplinar interno, que apura a conduta do agente.

A Prefeitura não divulgou detalhes sobre o andamento das investigações nem a identidade dos envolvidos.

A Polícia Civil acompanha o caso.

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