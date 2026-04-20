Prefeitura de Itapira abre cadastro para artistas interessados na Festa de Maio 2026

Chamamento prevê apresentações voluntárias e gera debate entre público e artistas

A Secretaria Municipal de Cultura de Itapira abriu cadastro para bandas, grupos e artistas interessados em participar da programação artística da Festa de Maio de 2026.

O chamamento é voltado para duplas, bandas, grupos musicais, além de artistas de dança e teatro, com o objetivo de ampliar a participação cultural no evento e oferecer espaço para divulgação de trabalhos locais.

Apesar da proposta, a iniciativa gerou repercussão nas redes sociais, com críticas de parte do público que questiona a realização de apresentações sem remuneração, especialmente em comparação com investimentos feitos em outros eventos do município.

De acordo com as orientações, os interessados devem se inscrever por meio de formulário online disponibilizado pela organização até o dia 22 de abril. A inscrição, no entanto, não garante contratação.

Os participantes também devem estar cientes de que as apresentações serão voluntárias e sem pagamento. A organização poderá oferecer estrutura básica, conforme a disponibilidade da programação.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12