Prefeitura de Itapira adquire equipamentos para Saúde com emenda do Deputado Barros Munhoz

Com recursos financeiros de Emenda Parlamentar de R$ 600 mil do Deputado Estadual Barros Munhoz, a Prefeitura está adquirindo novos equipamentos para a Secretaria de Saúde, inclusive para o combate do coronavírus (Covid-19). “Nosso deputado sempre colaborou com a Saúde de nosso município e esse recurso, nesse momento que estamos vivendo, irá nos ajudar muito nessa luta contra o coronavírus”, agradeceu o Prefeito Paganini.

Pelo custo total de R$ 309.250,00 já foram comprados 01 Foco Cirúrgico Auxiliar Portátil, 02 Foco Cirurgico De Teto Duplo, 02 Monitores Multiparâmetro – ECG/RESP/SPO2/TEMP/PNI/PI/ETCO2, 04 Ventiladores Pulmonar, 01 Ultrassom com Dopler, 01 Cardioversor/Desfribilador e 03 Desfibriladores Externo Automático-DEA. A entrega está prevista para ocorrer no próximo mês.

O restante da verba será utilizado para aquisição de novos equipamentos para combate ao Covid-19, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.