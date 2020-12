Prefeitura de Jaguariúna abre inscrições para ‘oficineiros’ da Escola das Artes

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, abriu inscrições para seleção de profissionais interessados em apresentar propostas de desenvolvimento de oficinas e prestação de serviços na Escola das Artes. As inscrições começaram no dia 1º de dezembro e seguem até o próximo dia 10.

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, o edital – publicado na edição da Imprensa Oficial do último dia 30 de novembro, a partir da página 94 – prevê a contratação de profissionais para oficinas em 43 modalidades, como teatro, circo, balé, jazz, sapateado, dança de salão, dança de rua, dança contemporânea, dança do ventre, teclado, piano, sanfona, musicalização infantil, coral, técnica vocal, bateria, contrabaixo elétrico, viola caipira, espanhol, inglês e artes digitais, entre outras.

Segundo o edital, “podem participar da seleção pessoas físicas maiores de 18 anos ou pessoas jurídicas, de direito público ou privado, cujas áreas de atuação e objetos estatutários/societários guardem conformidade com o objeto do projeto no qual concorrerá e que apresentem a documentação exigida”.