PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ANTECIPA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES NESTA SEXTA

A Prefeitura de Jaguariúna vai antecipar para esta sexta-feira, dia 25 de março, o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos 2.400 servidores públicos municipais. Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a proposta visa valorizar ainda mais o trabalho dos funcionários públicos da Prefeitura e minimizar eventuais dificuldades financeiras enfrentadas por famílias de servidores.

A primeira parcela do 13º já virá com o reajuste salarial de 12%, índice que contempla os 15% de aumento concedido pela Prefeitura ao funcionalismo, sendo 12% neste ano, 1,5% em 2023 e 1,5% em 2024. A Administração também concedeu reajuste de 25% no valor da cesta básica e de 14,2% no valor do vale-alimentação do funcionalismo.

O pagamento da primeira parcela é feito no mês de aniversário do servidor municipal. Os que fazem aniversário até fevereiro, portanto, já receberam normalmente a antecipação. A Prefeitura também tem realizado o pagamento dos salários dos servidores até o dia 29 de cada mês, antecipando em quase uma semana a quitação da folha salarial.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, essas antecipações fazem parte da política de valorização do funcionalismo municipal e, mesmo num momento de pandemia e de crise econômica, são possíveis graças às ações de austeridade e responsabilidade fiscal adotadas pela gestão do prefeito Gustavo Reis.