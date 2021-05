Prefeitura de Jaguariúna antecipa pagamento da primeira parcela do 13º para funcionários do Hospital Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários do Hospital Municipal Walter Ferrari para esta sexta-feira, dia 14 de maio. Pela legislação, esses trabalhadores receberiam a primeira parcela em novembro. No total, serão pagos R$ 1,5 milhão.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a medida segue o exemplo do já anunciado para os servidores públicos municipais, que também receberam a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira.

A antecipação do 13º aos trabalhadores do hospital visa valorizar ainda mais o trabalho desses profissionais em meio à pandemia de coronavírus e minimizar eventuais dificuldades financeiras enfrentadas devido à crise provocada pelas restrições de circulação impostas pela quarentena.