PREFEITURA DE JAGUARIÚNA É FINALISTA DE CONCURSO ESTADUAL DE BOAS PRÁTICAS COM 2 PROJETOS

Jaguariúna é finalista do Concurso de Boas Práticas do Programa Parcerias Municipais, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. O município se classificou com dois projetos, o “Boas Práticas Entre os Pares Docentes”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, e o “Segunda Chance Municipal”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. O anúncio oficial foi feito na quinta-feira, dia 1º de julho.

O programa estadual visa alavancar a qualidade de vida da população investindo em políticas públicas para reduzir as desigualdades, respeitando a peculiaridade dos municípios. Em 2021, com o objetivo de auxiliar os municípios com as consequências econômicas e sociais causadas pela pandemia do coronavírus, a iniciativa criou mais um desafio: mitigar os impactos da Covid na geração de emprego e renda.

As prefeituras tiveram de 8 de março a 23 de abril deste ano para entregar seus planos de ação dentro da plataforma do programa. Segundo o Governo do Estado, a entrega de cada ação é de iniciativa do próprio município que a elabora.

O projeto “Boas Práticas Entre os Pares Docentes” colocou em prática o conceito de que uma brincadeira pode ajudar a contribuir com o desenvolvimento infantil de forma decisiva. A Secretaria de Educação reuniu 200 profissionais da rede pública infantil de Jaguariúna no Anfiteatro da UniFAJ para trocar experiências pedagógicas. “Os professores apresentaram práticas desenvolvidas com as crianças, garantindo a elas o direito de viver a sua infância por meio de diferentes linguagens. Através da brincadeira, a criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele”, explica a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão.

Já o projeto “Segunda Chance Municipal” faz com que o trabalhador ganhe um incentivo para estudar e progredir socialmente, estimulando-o a buscar outros cursos na sua área de atuação. “Ao mesmo tempo, o projeto também estimula as empresas a oferecerem maiores oportunidades, elevando o nível de escolaridade em benefício mútuo”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello.

“Fazermos parte do Parcerias Municipais é importante porque, além de nos aproximar da Secretaria de Desenvolvimento Regional, temos a oportunidade de divulgar para os outros municípios nossos projetos e boas práticas, que são muitas”, avalia Karina Florido Rodrigues, assessora da Secretaria de Planejamento Urbano de Jaguariúna e representante municipal de Jaguariúna no programa.

CIDADE É DESTAQUE

Jaguariúna se destacou no concurso estadual deste ano como um dos municípios que mais apresentaram boas práticas nos diversos setores. Na fase preliminar, a cidade teve quatro projetos selecionados: da Saúde (Programa “Melhor em Casa” e “PRO – Programa de Redução de Obesidade”); na Educação (projeto “Boas Práticas Entre os Pares Docentes” e no Desenvolvimento Econômico e Social (programa “Segunda Chance Municipal”).

PRÊMIO

A premiação acontecerá em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, no próximo mês de agosto. Os municípios premiados, além de troféus, serão contemplados com um convênio no valor de R$ 350 mil para aprimorar e ampliar o programa vencedor.