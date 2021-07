PREFEITURA DE JAGUARIÚNA E UNIFAJ OFERECEM CURSO DE ATUALIZAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove a partir da próxima quinta-feira, dia 15 de julho, o curso “Novos desafios em educação”, que visa a atualização dos quase 1,2 mil professores da rede municipal voltada à utilização das diversas tecnologias no ensino híbrido (presencial e remoto). O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

O curso de extensão é totalmente online e gratuito, e oferecerá certificado aos docentes após a conclusão. As aulas incluem temas como neuropedagogia, metodologias ativas, tecnologia assistiva, educação inclusiva e protocolos de segurança.

“É inegável a influência da tecnologia em todo o âmbito da vida moderna. Com a educação não é diferente, sobretudo com a pandemia de coronavírus, que nos obrigou a implementar o ensino a distância na rede pública. Por isso, essa parceria com a UniFAJ é de extrema importância para que possamos capacitar nossos profissionais das educação para o ensino híbrido”, disse a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão.

Para participar os professores devem fazer a sua inscrição nos seguintes links:

– Inscrição para professores da educação infantil: preencher formulário; chave de inscrição unieduk, no link https://cursoslivres.unieduk.com.br/enrol/index.php?id=1030.

Inscrição para professores do ensino fundamental: preencher formulário; chave de inscrição unieduk, no link https://cursoslivres.unieduk.com.br/enrol/index.php?id=1029.