PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA ETAs 5 E 6 E RESERVATÓRIO NO CAPOTUNA NESTA SEGUNDA

A Prefeitura de Jaguariúna vai inaugurar nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, as estações de tratamento de água (ETAs) 5 e 6, localizadas na sede do Departamento de Água e Esgoto (DAE), além de um novo reservatório de água no bairro Capotuna. As obras integram um pacote de investimentos em abastecimento e saneamento que somam mais de R$ 20 milhões e já estão em pleno funcionamento.

A cerimônia de inauguração das ETAs será às 9h e, na sequência, às 10h30, acontece a entrega do reservatório. Os eventos contarão com a presença do prefeito Gustavo Reis e do secretário municipal de Meio Ambiente, Matheus Herrmann.

As duas novas ETAs ampliam quase 60% a capacidade de abastecimento de Jaguariúna, com 270 litros por segundo, suficientes para abastecer uma cidade de mais de 100 mil habitantes.

Já o reservatório 4 no bairro Capotuna possui 1,2 milhão de litros e, em conjunto com o reservatório 3, também construído na atual gestão, dobra o volume de armazenamento para 5 milhões de litros no centro de reservação de água do Capotuna, que possui outros dois reservatórios.

“Essas obras representam um marco histórico para Jaguariúna, reforçando nosso compromisso com o abastecimento de água e o saneamento básico, dois pilares fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar de nossa população. Havia mais de 20 anos que a cidade não recebia investimentos desse porte na área de abastecimento. São mais de R$ 20 milhões em obras e projetos que modernizam e dão mais eficiência ao setor”, disse o prefeito Gustavo Reis.

INVESTIMENTOS

A Prefeitura de Jaguariúna já investiu no setor mais de R$ 20 milhões desde 2021 em várias ações e obras. Além das ETAs 5 e 6 e dos dois novos reservatórios do Capotuna, também foi instalado um sofisticado software de telemetria que possibilita o acompanhamento e a gestão, em tempo real, de todo o sistema hídrico e de abastecimento do município, além da construção da nova canaleta de alimentação de água bruta, da instalação da cabine de energia da ETA, da reforma do prédio do DAE e do novo bombeamento do Capotuna, entre outras obras.

Fotos: Ivair Oliveira