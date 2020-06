Prefeitura de Jaguariúna inaugura Portal Turístico nesta sexta-feira

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura nesta sexta-feira, 26 de junho, às 18h, o novo Portal Turístico do município, localizado na rotatória de entrada da cidade, na rodovia João Beira. A cerimônia de entrega do espaço terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Administração e contará com a presença da secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, representantes da secretaria e de outras áreas da Administração.

Com 5 mil m² de área, o destaque da obra são as grandes letras que formam o nome “Jaguariúna”, iluminadas com LED colorido, e um espelho d’água, que dão ainda mais realce ao monumento Estrela da Mogiana, famosa obra de autoria de Pedro Abrucês, já presente no local. O espaço também conta com paisagismo moderno, que já encanta as pessoas que chegam à cidade.

“Jaguariúna não tinha um portal, e é uma cidade muito importante, de grande relevância turística. Além de ser o portal do Circuito das Águas, tão importante no cenário turístico paulista, essa obra faz parte de um novo roteiro criado para nossa cidade que, com certeza, mudará o turismo de lazer e de negócios em Jaguariúna”, explica a secretária Maria das Graças.

Segundo a titular da pasta municipal de Turismo e Cultura, o novo roteiro inclui ainda o Boulevard, um grande espaço cultural e de eventos – que também será inaugurado em breve -, que formará um polo turístico em conjunto com o Centro Cultural, a Maria Fumaça e a nova estrutura da Feart (Feira de Artesanato).

Para acompanhar a entrega do novo Portal Turístico de Jaguariúna, basta acessar a página da Prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial) nesta sexta, a partir das 18h.

SERVIÇO

O quê: Inauguração do novo Portal Turístico

Data: 26/06/2020

Horário: 18h

Acompanhe pela página no Facebook da Prefeitura

Foto: Raphael Luna