Prefeitura de Jaguariúna inaugura UBS Tanquinho nesta segunda com cerimônia fechada e transmissão ao vivo pelas redes sociais

A Prefeitura de Jaguariúna vai inaugurar – em cerimônia fechada e transmitida ao vivo pelas redes sociais -, nesta segunda-feira, dia 15 de junho, às 18h30, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Tanquinho. A nova unidade é fruto de uma parceria entre a Administração Municipal e o Centro Universitário Jaguariúna (Unifaj) e vai beneficiar toda a população do local.

A entrega será feita por representantes da Prefeitura e da Unifaj e obedecerá às restrições impostas pela quarentena do coronavírus. Quem quiser poderá acompanhar a cerimônia ao vivo na página da Administração no Facebook.

A UBS Tanquinho é a sexta unidade básica de saúde entregue pela atual gestão. De 2017 até o momento, já foram entregues outras cinco UBSs: Zambrom, Roseira de Cima, Nova Jaguariúna, Fontanella e Cruzeiro do Sul. Essas novas UBSs integram o programa de governo da gestão e têm o objetivo de fortalecer a estrutura de atendimento à saúde nos bairros.

“É mais uma unidade de saúde que entregamos à nossa população, melhorando ainda mais nosso sistema de atendimento. Estamos muito felizes com essa parceria com a Unifaj”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“É um benefício muito grande para a comunidade de Jaguariúna e também para a área da Saúde, principalmente agora nesse momento em que a saúde pública tem sido tão demandada e há tanta necessidade de se chegar mais próximo da população”, disse o diretor acadêmico da Unifaj, Flávio Pacetta.

Para acompanhar a entrega da nova UBS, na segunda-feira, basta acessar a página da Prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial).

SERVIÇO

O quê: Inauguração da UBS Tanquinho

Data: 15/06/2020

Horário: 18h30

Local: Facebook da Prefeitura