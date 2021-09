PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INCIA CAMPANHA NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

A campanha acontece até o próximo sábado (25)

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, deu início à Semana Nacional de Trânsito nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, com a campanha “Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital”. O objetivo é conscientizar motoristas e a população em geral para a redução dos acidentes de trânsito. A campanha segue até o próximo sábado, dia 25.

Faixas da campanha ao lado de um veículo totalmente destruído após um acidente foram instaladas no canteiro da Avenida Prefeito Laércio José Gothardo, em frente ao Hospital Municipal Walter Ferrari, para chamar a atenção da população.

“Seguindo também as recomendações contidas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e considerando que os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo, a realização da Semana Nacional de Trânsito visa preservar vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito”, explica o secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Josino Silva.

Realizada anualmente em setembro, a Semana Nacional de Trânsito está prevista no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e neste ano traz o tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”.