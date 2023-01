PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LANÇA SERVIÇO ‘PLANTA ON-LINE’ PARA AGILIZAR APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, lançará no próximo dia 25 de janeiro o serviço Planta On-line, uma nova ferramenta que tem o objetivo de dar mais agilidade na aprovação de projetos de edificação no município.

O lançamento do novo serviço será no dia 25 de janeiro, às 16h, no Anfiteatro do Campus da UniFAJ localizado na Rua Amazonas, n° 504, no Jardim Dom Bosco. Na oportunidade, também haverá uma apresentação sobre o funcionamento da nova ferramenta.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano de Jaguariúna, Rômulo Vigatto, o Planta On-line será “um serviço que proporcionará precisão, transparência e acessibilidade”.

“O Planta On-line vai permitir que os projetos de aprovação de construções residenciais não ocorram mais em papel, mas em ambiente totalmente digital. Desde o protocolo, a pessoa não vai mais precisar vir até a prefeitura para dar entrada nas vias físicas das plantas. Tudo isso agora será anexado aos arquivos digitais do processo. Isso vai agilizar em muito a aprovação dos projetos”, explica o secretário.

Ele afirma que, nesse primeiro momento, o serviço estará disponível apenas para projetos residenciais. “Havendo a adaptação dos profissionais – engenheiros e arquitetos responsáveis pelos projetos –, vamos ampliar o leque para projetos comerciais, industriais e outros”, diz Vigatto.