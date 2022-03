Prefeitura de Jaguariúna no programa “Better Cities for Pets”

Neste final de semana estará sendo divulgada a nossa parceria com a Mars e a Prefeitura de Jaguariúna no programa “Better Cities for Pets”.

Também será o início da divulgação dos espaços pet-friendly no McDonald’s – McPet.

O evento de lançamento será através da realização de 4 sessões de cinema ao ar livre abertas ao público em geral.