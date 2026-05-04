PREFEITURA DE JAGUARIÚNA PROMOVE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MAIO LARANJA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realiza ao longo do mês de maio uma série de atividades em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A iniciativa conta com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Tutelar de Jaguariúna.

A programação foi organizada com o objetivo de promover a conscientização da população, estimular o diálogo e fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes do município. As ações incluem momentos lúdicos, rodas de conversa e participação em meios de comunicação, envolvendo profissionais da área e a comunidade.

As atividades têm início no dia 12 de maio, às 13h30, com um momento lúdico promovido pelo CRAS Cruzeiro do Sul, no Parque José Theodoro de Lima. No dia seguinte (13), às 9h, será realizada uma roda de conversa no CRAS Nassif (Rua Vigato, 400). Já no dia 14, também haverá roda de conversa, às 13h, promovida pelo CRAS Florianópolis, no Parque José Pires Júnior.

Um dos pontos centrais da programação acontece no dia 18 de maio, data que marca o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Na ocasião, representantes do CMDCA, do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) participam de uma entrevista na Rádio Estrela FM, às 10h30, levando informações e orientações à população.

Encerrando a programação, no dia 21 de maio, às 9h, será promovida mais uma roda de conversa no CRAS Centro, reforçando a importância da prevenção e do enfrentamento desse tipo de violência.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social destaca que o Maio Laranja “é um momento fundamental para mobilizar a sociedade e ampliar a conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes”. “A participação da população é essencial para identificar, denunciar e combater qualquer forma de violência, garantindo um futuro mais seguro para todos”, informa a pasta.