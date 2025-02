PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE NAS ESCOLAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, lançou uma importante iniciativa no combate à dengue nas escolas de ensino fundamental e infantil do município. O programa, que visa combater os focos do mosquito Aedes aegypti nas residências dos alunos, vem sendo implementado em parceria com as escolas locais, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito transmissor da doença.

Os alunos são orientados por coordenadores das escolas sobre como identificar e prevenir focos do mosquito em suas casas. Através de palestras e atividades pedagógicas, as crianças aprendem a importância de manter ambientes livres de água parada e outros potenciais criadouros, como vasos de plantas, garrafas e recipientes esquecidos em quintais.

Para isso, os coordenadores das unidades de ensino foram capacitados no último dia 18 de fevereiro pela diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Jaguariúna, a bióloga Silvia Cristina Cassoli Debbani.

A iniciativa também inclui o trabalho conjunto com as famílias dos alunos, que são incentivadas a adotar medidas preventivas no dia a dia, contribuindo para a diminuição dos riscos de proliferação do Aedes aegypti. A ideia é promover um engajamento da comunidade escolar na luta contra a dengue, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a conscientização entre os moradores de Jaguariúna.

“Esse trabalho conjunto entre as secretarias de Educação e de Saúde é essencial para proteger nossa população. Ao envolver as crianças e suas famílias, conseguimos criar um ciclo de conscientização que se reflete diretamente na comunidade e nas futuras gerações”, destacou a secretária de Educação de Jaguariúna, Juliana Guidi Amadeu.

Além dessa iniciativa nas escolas, a Prefeitura de Jaguariúna também tem intensificado os mutirões contra a dengue nos bairros.

Foto: divulgação