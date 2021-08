PREFEITURA DE JAGUARIÚNA RETOMA AULAS PRESENCIAIS DOS PROJETOS ESPORTIVOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vai retomar as aulas dos projetos esportivos a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de agosto. Segundo a pasta, nesse primeiro momento, participarão das aulas presenciais somente os alunos que já estavam inscritos nos programas, não havendo por enquanto novas inscrições.

Serão retomadas as aulas dos programas Primeiros Passos, voltado a crianças e adolescentes (futebol, futsal, voleibol, basquetebol, ginástica artística, natação, taekwondo, rúgbi, capoeira, atletismo, entre outras modalidades); Proativ+, com atividades físicas orientadas para adultos e idosos (alongamento, pilates, lian gong, zumba, treinamento funcional, ginástica localizada, hidroginástica, entre outras); Viva Melhor, voltado à terceira idade (coreografia, vôlei adaptado, jogos de tabuleiro, dominó, buraco, entre outros).

Ainda de acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, devido ao período de inverno, as aulas de natação e hidroginástica permanecerão de forma online e serão retomadas no verão. A secretaria possui cerca de 2.000 alunos matriculados.

Inscrições para novos alunos serão abertas assim que houver maior flexibilização no Plano São Paulo de retomada das atividades, divulgado pelo Governo do Estado.

Foto: Ivair Oliveira