Prefeitura de Jaguariúna vai transmitir programas educativos da rede de ensino pela TV Artes e Sky

A Prefeitura de Jaguariúna lança nesta sexta-feira, dia 24 de julho, o projeto “Escola na TV”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a operadora Sky e a TV Artes para ajudar as escolas municipais no processo de ensino e aprendizagem durante a suspensão de aulas devido à quarentena do coronavírus. As aulas começam a ser transmitidas nesta segunda-feira, dia 27 de julho.

O “Escola na TV” visa levar conteúdos audiovisuais educativos, sob supervisão da pasta de Educação, que poderão ser acompanhados pelos alunos da rede municipal tanto em canal aberto (via TV Artes, canal 19.1) quanto pela Sky (canal fechado 675), maior operadora de TV por assinatura via satélite do país – que possui um centro de transmissões em Jaguariúna.

O projeto também integra o programa Jaguariúna Solidária, uma vez que tanto a TV Artes quanto a SKY estão doando o espaço nas transmissões para as atividades educativas, sem custo para a Prefeitura.

As equipes gestoras da Educação fizeram a seleção dos professores que fazem parte do projeto. Os primeiros programas já estão sendo elaborados. As aulas serão veiculadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com reprises aos sábados, no mesmo horário, e contarão com intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para as séries que têm alunos surdos.

“Cada dia haverá um programa específico, de acordo com cada área do ensino, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental I e II, CEJA e educação especial”, explica a secretária municipal de Educação, Cristina Catão.

O projeto “Escola na TV” complementa o ensino a distância adotado pela Prefeitura em decorrência da pandemia da Covid-19, que utiliza ferramentas como as plataformas digitais, apostilas e atividades impressas. “Esse novo recurso da TV dá a oportunidade de acesso aos conteúdos aos alunos que têm mais dificuldade de acessar a internet”, complementa a secretária.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira – Educação Infantil

Terça-feira – Fundamental I (do 1º ao 5º ano)

Quarta e quinta-feira – Fundamental II (do 6º ao 9º ano)

Sexta-feira – Educação de Jovens e Adultos e CRASI (Educação Inclusiva)

SERVIÇO

TV Artes (canal 19.1)

SKY (canal 675)

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 12h

Reprises: aos sábados, das 8h às 12h