Prefeitura de Monte Alegre do Sul abre credenciamento para artistas e grupos culturais

Chamada pública permite contratação para eventos e projetos promovidos pelo município

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul anunciou a abertura da Chamada Pública nº 03/2026 para credenciamento de artistas e profissionais da área cultural interessados na prestação de serviços no município.

A iniciativa, conduzida pelo Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, contempla apresentações musicais e diversas manifestações culturais, incluindo artistas solo, duplas, bandas, grupos de dança, teatro e performances.

Os credenciados poderão ser contratados para participar de eventos e projetos promovidos ou apoiados pela Prefeitura, ampliando as oportunidades para profissionais do setor cultural.

O recebimento da documentação tem início no dia 4 de maio de 2026, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Setor de Protocolo Municipal.

O edital completo está disponível no link abaixo:

www.montealegredosul.sp.gov.br

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12