Prefeitura de Pedreira cancela eventos em razão do Coronavírus

A Prefeitura de Pedreira anunciou nesta semana que estão adiados por tempo indeterminado, a realização da Feira Gastronômica, programa para a sexta-feira, 20 de março, e a solenidade de inauguração do Tiro de Guerra “José Alberto de Camargo”, que aconteceria no sábado, 21 de março de 2020.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior lembra que durante toda esta semana a Secretaria de Educação esteve realizando conscientização junto aos pais e responsáveis sobre o Coronavírus, a partir da segunda-feira, 23 de março, as aulas estão suspensas, obedecendo ao Governo do Estado, sem previsão ainda de volta as aulas.

“Todos os eventos esportivos e culturais foram suspensos, nossas equipes de Saúde da Rede Municipal e também do Hospital Humberto Piva estão em treinamento para se necessário atenderem pacientes com a COVID-19. Peço o apoio de toda a população para juntos vencermos este vírus”, destacou o prefeito Bernardes.