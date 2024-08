Prefeitura de Pedreira está construindo uma nova Praça Rotatória no Posto 24 horas

Através de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Pedreira representada por suas secretarias municipais de Obras e Vias Públicas e Mobilidade Urbana, está desenvolvendo o projeto de construção de uma nova Praça Rotatória no Posto 24 horas, localizada na Avenida Antônio Serafim Petean – Marginal.

Ângelo Milani Pavão, Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, destaca que a antiga rotatória não suportava mais o trânsito de veículos, principalmente nos horários com maior quantidade de veículos. “A Rotatória do Posto 24 horas, como é popularmente conhecida, recebe o trânsito de muitos bairros, principalmente aqueles localizados nas proximidades do bairro Jardim Triunfo, além de atender os moradores do Morumbi, Triunfo Campestre, Vila Monte Alegre, Vale Verde, entre outros, também os veículos que circulam pela Avenida Marginal. O projeto desenvolvido pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas estará solucionando o problema enfrentado pelos condutores de veículos e pedestres”, concluiu o Secretário Ângelo Pavão.

No total serão investidos na construção desta nova Praça Rotatória do Posto 24 horas, localizada na Avenida Antônio Serafim Petean – Marginal, o valor de R$ 300 mil através de convênio firmado entre a Prefeitura de Pedreira e o Governo do Estado de São Paulo.