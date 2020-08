Prefeitura de Pedreira irá reformar a Ponte Pênsil que liga a Vila São José com o Ricci

A Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, da Prefeitura de Pedreira, juntamente com a Defesa Civil estará interditando a Ponte Pênsil que liga a Avenida Joaquim Carlos, na Vila São José, com a Rua Padre Francisco Salvino, no bairro do Ricci.

Segundo informou o departamento técnico da Secretaria de Obras, a Ponte receberá reparos em toda a sua estrutura com a retirada da madeira antiga desgastada por causa do tempo de uso, os cabos serão apertados e as laterais reforçadas.

A Ponte Pênsil da Vila São José com o Ricci estará interditada para a passagem dos pedestres e será liberada somente quando os serviços forem concluídos.