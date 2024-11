SENAR e Associação dos Apicultores do Município de Pedreira, realizou o Curso de Produção de Mel

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira, em parceria com o Sindicato Rural de Amparo, SENAR e Associação dos Apicultores do Município de Pedreira, realizou o Curso de Produção de Mel, contando com a participação de 12 inscritos.

O curso foi ministrado com os 3 (três) primeiros módulos na sede da Estância Nova Europa e os 2 (dois) últimos módulos na sede da Associação dos Apicultores do Município de Pedreira, localizada no bairro de Entre Montes.

Segundo informou a coordenadora da Casa da Agricultura de Pedreira Lilia Santos Gouveia Pires, a Associação dos Apicultores de Pedreira foi a responsável por viabilizar parcerias para a realização do curso. “A Administração Municipal cedeu o espaço e equipamentos para que os inscritos pudessem participar de todas as atividades propostas pelo instrutor do SENAR, Celso Ribeiro Cavalcante”, concluiu.

Para a Presidente da Associação dos Apicultores do Municipio de Pedreira, Gleyd Bertuzzo, o objetivo do curso foi capacitar os produtores associados, que, apesar de já atuarem na área, realizavam suas atividades de maneira empírica, baseando-se em aprendizados pela internet ou tratando a produção mais como um hobby. “Com a realização do curso oferecemos conhecimento técnico para que possam produzir de forma correta e com excelência, além de aprenderem sobre gestão financeira, para transformar a atividade em um negócio rentável”, ressaltou Gleyd Bertuzzo.

“O curso oferecido pelo SENAR forma profissionais na área de apicultura, capacitando-os desde a captura do primeiro enxame na natureza até o uso adequado dos equipamentos necessários para a atividade. Os participantes aprendem sobre a biologia e o comportamento das abelhas, desenvolvendo as habilidades necessárias para criá-las e manejá-las de forma eficiente, além de direcioná-las para a produção de diversos produtos que podem ser explorados nessa atividade”, enfatizou o Instrutor do SENAR Celso Ribeiro Cavalcante.