Prefeitura de Santo Antônio de Posse irá retomar os serviços de Caixa e Protocolo na segunda-feira, dia 27

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse irá retomar o serviço de atendimento dos setores de Protocolo e Caixa na segunda-feira, dia 27 de abril. O horário de atendimento permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

A medida visa desafogar as filas na Lotérica e instituições bancárias, oferecendo mais uma opção de local para pagamentos das contas. Para que o serviço seja retomado, a administração adotará medidas preventivas contra o coronavírus, entre elas a obrigatoriedade do distanciamento, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel para aqueles que passarem pelo Paço Municipal. Além disso, um funcionário será responsável por fiscalizar a quantidade de pessoas no local, para que se evite aglomeração.

Os demais atendimentos presenciais serão mantidos suspensos até 10 de maio, embora os departamentos continuem com expediente interno, priorizando o revezamento de funcionários e o atendimento via telefone e e-mail.