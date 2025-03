PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE REFORÇA IMPORTÂNCIA DA SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A DENGUE EM ADOLESCENTES

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse reforça à população a importância do retorno dos adolescentes para a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue. A imunização é essencial para garantir a máxima proteção contra a doença, especialmente para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, público-alvo da campanha.

Até o momento, dos 345 adolescentes que tomaram a primeira dose, apenas 81 retornaram para a segunda aplicação, o que representa um índice de apenas 23,48%.

A Secretaria de Saúde alerta que completar o esquema vacinal é fundamental para que a proteção contra a dengue seja eficaz. A primeira dose sozinha não oferece a imunização completa, sendo indispensável o reforço para garantir a proteção adequada contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 16h. Os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação da criança ou adolescente para a aplicação da segunda dose.

A população pode procurar a unidade de saúde do seu bairro para a vacinação. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato pelos telefones (19) 3896-3768 ou (19) 3896-4273