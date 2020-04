Prefeitura distribui cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família com filhos matriculados na rede municipal de ensino

A Prefeitura Municipal de Santo de Posse, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Educação, dará início na próxima semana na entrega de cestas básicas para as famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e que tenham crianças matriculadas em escolas municipais. A comprovação da frequência do aluno em sala de aula é requisito obrigatório para a retirada da cesta.

A medida visa complementar a alimentação das crianças que, por conta da pandemia do coronavírus e suspensão do calendário escolar, não estão indo às aulas e, portanto, não tem acesso a merenda.

O cronograma com dia e horário da entrega das cestas será divulgado nesta sexta-feira, dia 3 de abril.