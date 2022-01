Prefeitura divulga calendário de retorno às aulas em Engenheiro Coelho

A Secretaria Municipal de Educação confirmou, nesta sexta-feira (21), o calendário de retorno às aulas em todo o município. Esse ano, o retorno será escalonado, começando pelas atividades nas creches e, em seguida, pelo ensino fundamental. Na segunda-feira (24), ocorrerá o início nas atividades nas creches. Na semana seguinte, na segunda-feira (31), os alunos do Ensino Fundamental I e II retornam para as salas de aula.



Os protocolos sanitários adotados no retorno às aulas serão os mesmos que foram implementados no último ano, quando as crianças retornaram para as creches e escolas municipais.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Lívia Mendes Simões Coelho, “reforçamos as orientações aos pais para que não levem à escola crianças com sintomas gripais, e para que orientem as crianças sobre a importância da higienização das mãos e o uso de máscaras”.

Com o escalonamento do retorno das atividades escolares, o calendário escolar vai ser readequado, seguindo o mesmo período de aulas de outras escolas da região e da rede particular de ensino.

Com o início das aulas, algumas creches podem enfrentar dificuldades nesta primeira semana de retorno às aulas, devido o número de funcionários em observação domiciliar pela covid-19. Porém, a Secretaria de Educação está monitorando cada caso e fazendo o remanejamento necessário de funcionários