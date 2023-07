Prefeitura divulga empresa vencedora para construção do piscinão no São Vicente

Investimento solucionará problema antigo e proporcionará segurança e qualidade de vida aos moradores do bairro

A Prefeitura de Artur Nogueira divulgou a empresa ganhadora para a construção do tão aguardado piscinão no bairro São Vicente, em uma iniciativa para combater as recorrentes enchentes que assolam a região durante temporais e chuvas intensas.

A empresa Verdebianco Engenharia EIRELI venceu o processo licitatório e deverá executar a obra em um prazo de seis meses. A licitação, no valor de R$ 1.328.725,50, representa um investimento significativo para proporcionar segurança e qualidade de vida aos moradores do bairro.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou satisfação com o andamento do projeto, destacando a importância da construção para a comunidade. “Estamos focados em resolver de forma definitiva o problema das enchentes no bairro São Vicente. A construção do piscinão contribuirá para a preservação da saúde pública, evitando transtornos e prejuízos causados pelas inundações. É um passo fundamental para oferecer uma melhor qualidade de vida para toda a população”, pontuou.

Atualmente, a Prefeitura está empenhada em agilizar a liberação do Desenvolve São Paulo para dar a ordem de serviço à empresa vencedora. Assim que todas as formalidades forem concluídas, a empresa iniciará as atividades de construção do piscinão.

DEMOLIÇÃO DAS CASAS

No início deste ano, a Prefeitura realizou a demolição de quatro casas que foram desapropriadas no São Vicente, após obter o consentimento dos moradores e os mesmos serem devidamente indenizados. Ao todo, cinco terrenos darão espaço ao reservatório.

Segundo a Secretaria de Planejamento, as áreas desapropriadas correspondem ao tamanho de sete piscinas semi olímpicas, o que demonstra a importância e a capacidade do novo reservatório. Além disso, o reservatório será quinze vezes maior do que o reservatório já existente, representando um grande avanço na infraestrutura de drenagem da região.