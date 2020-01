PREFEITURA DIVULGA PRIMEIRA RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA PROUNI MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna já publicou, na Imprensa Oficial, a primeira relação de candidatos que não atendem aos critérios socioeconômicos, acadêmicos e financeiros do programa ProUni municipal e que, portanto, tiveram as inscrições indeferidas.

Os indeferimentos foram divulgados pela Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do Programa Municipal Universidade para Todos – Comissão ProUni Municipal.

Os candidatos com as inscrições Indeferidas têm o prazo de dois dias, 15 e 16 de janeiro, das 8h30 às 16h30, para apresentar recurso junto ao Departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

Após a análise dos recursos, haverá a continuidade do Processo de Seleção do ProUni – 2020. O resultado preliminar será publicado na Imprensa Oficial do Município no dia 21 de Janeiro de 2020.

Clique no link para conferir a relação completa: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=OTA3NjA=

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira/Arquivo PMJ