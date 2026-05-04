Prefeitura divulga vagas para oficinas gratuitas de teatro e capoeira em Artur Nogueira

Atividades são destinadas a todas as idades e acontecem no Centro Cultural (teatro) e na Réplica da Estação (capoeira); veja como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de teatro e capoeira. As atividades são voltadas a pessoas de todas as idades e têm como objetivo incentivar a expressão artística, a valorização da cultura e a prática de atividades que promovam bem-estar e qualidade de vida.

OFICINA CAPOEIRA

A oficina de capoeira convida a população a vivenciar uma das mais tradicionais expressões da cultura brasileira, unindo movimento, música e disciplina. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, na Réplica da Estação. Não é necessário ter experiência prévia.

OFICINA TEATRO

Já a oficina de teatro é uma oportunidade para quem deseja desenvolver a criatividade, trabalhar a comunicação e perder a timidez por meio da arte. As aulas serão realizadas às quartas-feiras, no Centro Cultural Tom Jobim, também sem exigência de experiência anterior.

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem realizar a matrícula presencialmente no Centro Cultural Tom Jobim. Para a oficina de capoeira, é necessário apresentar cópia do RG e comprovante de residência. Já para a oficina de teatro, é preciso levar cópia do RG do aluno e do responsável, além do comprovante de residência.

A Secretaria de Cultura reforça que as vagas são limitadas e orienta que os interessados garantam a inscrição o quanto antes.