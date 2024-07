PREFEITURA E GOVERNO ESTADUAL PROMOVEM CAPACITAÇÃO GRATUITA EM GASTRONOMIA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Coordenadoria de Segurança Alimentar da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promoveu um curso gratuito de capacitação em gastronomia do Projeto Cozinhalimento. Com 16 horas de duração e dividida em módulos, a atividade aconteceu nesta semana, entre quinta (18) e sexta-feira (19).

O curso ‘Aproveitamento Integral dos Alimentos e Alimentação Saudável’ levou conhecimento sobre reaproveitamento, congelamento de alimentos salgados, pães caseiros e bolos de pote. A iniciativa contou com a participação de 30 alunos, sendo que nesse grupo, havia sete merendeiras da rede municipal de educação de Mogi Mirim, que aproveitaram o período de férias para aperfeiçoar o conhecimento. Também houve a inscrição de quatro moradores de Mogi Guaçu, já que Mogi Mirim é o único município da região a ter o convênio do projeto. Ao final das atividades, houve entrega de certificado aos participantes.

A capacitação foi aplicada no prédio onde está instalado o Projeto Cozinhalimento, à avenida Santo Antônio, 24, no Centro. Cozinhalimento é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, inaugurado no ano passado, por meio de um convênio com a Prefeitura de Mogi Mirim.

O projeto estadual promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda. O objetivo é incrementar a capacitação nas áreas de atendimento; promover a educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas; e realizar cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos visando o combate ao desperdício.