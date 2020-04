Prefeitura e Instituto Dú Olivério produzirão máscaras para população possense

Teve início nesta segunda-feira, dia 6 de abril, o projeto da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse em parceria com o Instituto Dú Olivério que visa confeccionar 25 mil máscaras de tecido para proteção da população possense contra o novo coronavírus.

A ação contará com a participação de costureiras voluntárias que trabalharão na produção do material. Além disso, àqueles que puderem e quiserem participar do projeto através de doações de tecido, linha e elástico, basta entrar em contato com o Instituto no telefone (19) 99823-3337.

Mais informações sobre distribuição das máscaras serão divulgadas em breve.