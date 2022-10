Prefeitura encerra Campanha Outubro Rosa com serviços de saúde em Artur Nogueira

Secretaria promoverá evento na Praça do Coreto na sexta (28), com

testes rápidos, vacinação e orientações nutricionais e de saúde

bucal

Fechando as ações da Campanha Outubro Rosa 2022, mês de prevenção

do câncer de mama, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da

Secretaria de Saúde, promoverá um evento com testes rápidos,

vacinação e orientações nutricionais e de saúde bucal.

A ação gratuita é voltada ao público feminino, e acontecerá na

próxima sexta-feira (28), das 9h às 15h, na Praça do Coreto.

A coordenadora da Atenção Básica, Soraia Cardoso, explica que serão

oferecidos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite C, Hepatite B,

aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, vacinação,

orientações nutricionais e de saúde bucal.

A titular da pasta, Ângela Pulz Delgado, comenta que o foco é promover

a saúde feminina e a conscientização sobre o autocuidado. “Queremos

oportunizar momentos de integração, informação e diversão para as

mulheres, além de estimular o cuidado e a prevenção”, disse.

MAMOGRAFIAS NO CEM E CARRETA

Ângela lembra que, desde o início de outubro, a secretaria tem

viabilizado exames gratuitos de mamografia. As pacientes devem se

dirigir até o Posto de Saúde Familiar (PSF) da qual fazem parte, e

então solicitar o procedimento. A prioridade são mulheres com mais de

40 anos e que nunca realizaram o exame, ou aquelas que realizaram há

mais de dois anos.

“O indicado é que o público feminino faça a mamografia a cada dois

anos. No entanto, caso a paciente tenha realizado o exame em um prazo

menor, mas apresente laudo indicando a necessidade de um novo, nós

também temos agendado”, explicou Angela.

A coordenadora Soraia explica que, para suprir a demanda, a equipe tem

estendido o horário de atendimento do Centro de Especialidades (CEM) –

onde a mamografia é feita.

“A paciente é informada no próprio PSF sobre o dia e horário do

exame. Temos organizado uma força-tarefa para que o maior número

possível de mulheres sejam atendidas. Queremos conscientizar sobre a

importância da prevenção ao câncer de mama, e oportunizar a

realização de exames preventivos, com a meta de zerar a demanda

existente”, enfatizou.

Além dos exames no CEM, o município nogueirense recebeu a carreta do

programa “Mulheres de Peito”, do Governo do Estado de São Paulo, e tem

realizado dezenas de exames diariamente desde o dia 11 de outubro. O

automóvel está instalado em frente ao CEM, e ficará na cidade até o

dia 22 de outubro.