PREFEITURA ENTREGA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTANDO O FUTURO

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Estiva Gerbi realizou, nesta semana, a entrega de leite em pó como complementação da merenda escolar do programa alimentando o futuro.

Criado na gestão da Prefeita Cláudia Botelho, o programa alimentando o futuro atende os alunos matriculados na rede municipal estivense até o 5º ano e são beneficiados com a distribuição gratuita de leite em pó como complementação da merenda escolar.

A Chefe do Executivo, disse que este programa é pioneiro na região e super aprovado pelos pais dos alunos “Mais uma vez saímos na frente em criar este programa que beneficia milhares de famílias estivenses, tendo em vista, que o produto é um alimento nutricional muito importante ainda mais na fase de crescimento das crianças e devido às altas de preços do produto, muitas famílias não têm condições de arcar com esse gasto”, enfatizou a prefeita.