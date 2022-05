Prefeitura entrega kits de uniforme escolar para 2,4 mil alunos

São itens novos, entregues gratuitamente e que carregam as cores da bandeira da cidade

A Prefeitura de Holambra deu início essa semana à distribuição de uniforme escolar aos cerca de 2,4 mil alunos da rede pública municipal de ensino. Cada estudante, da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA), irá receber um kit composto por uma calça, uma jaqueta, três camisetas e dois shorts ou shorts saia. São itens novos, entregues gratuitamente e que carregam as cores da bandeira da cidade.

A entrega será finalizada até a próxima terça-feira, dia 17 de maio. Os itens estão sendo disponibilizados durante o horário das aulas. A primeira unidade a receber os uniformes foi a Escola Casulo, no bairro Parque dos Ipês. A chegada, nesta terça-feira, 10 de maio, foi acompanhada de perto pelo prefeito Fernando Capato, seu vice, Miguel Esperança, e pela diretora municipal de Educação, Claudicir Pícolo.

“São itens de muita qualidade, que garantem igualdade, reforçam a segurança e contribuem para organizar o nosso sistema de ensino”, avaliou o prefeito.

A diretora, por sua vez, ressalta a importância da utilização e do cuidado permanente com as roupas. “A criança uniformizada está mais protegida e é mais facilmente reconhecida por funcionários, pelo transporte e pelos próprios moradores”, explica Claudicir. “O município faz um investimento importante em uniforme e em material escolar. É essencial que os pais orientem as crianças e ajudem a cuidar durante todo o ano para que o ensino seja bem estrutura e o mais efetivo possível para o estudante”.