Prefeitura entrega maleta de livros para alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Estiva Gerbi através da Secretaria de Educação, em parceria com o Projeto GloboLivros Leitura da Editora Globo, promoveu na última quarta-feira, 06, a entrega das maletas de livros para os alunos da rede municipal de ensino, a partir de 02 anos de idade. Por conta da pandemia de coronavírus, os livros foram entregues para os alunos e ficarão em casa para atividades escolares.

O Projeto GloboLivros Leitura visa a formação e desenvolvimento de leitores, através da distribuição de acervos de livros para faixas etárias da educação infantil e fundamental, oficinas de capacitação para educadores e ações de integração família-escola. A iniciativa tem como objetivo o estímulo as práticas de cidadania e o fortalecimento das bases educacionais.

Foram distribuídas maletas com livros do Projeto com oito exemplares para formação de sua biblioteca individual. Os livros foram adquiridos para serem abordados na disciplina de competência leitora, que agora, faz parte da grade curricular do ensino de tempo integral.

A prefeita Claudia Botelho, destacou a importância da aquisição dos livros para os alunos. “Com a escola de tempo integral, vamos proporcionar aos alunos, um ensino de melhor qualidade. Esses livros de conteúdo educacional rico, serão utilizados para desenvolver a prática leitora das crianças e jovens na disciplina de competência leitora. Estamos investindo na educação das crianças e jovens para formar cidadãos preparados para a vida”, disse a prefeita.