PREFEITURA ENTREGA QUADRA COBERTA NA EMEB ‘REGINA TUCCI’

Cumprindo o compromisso de melhorar cada vez mais a educação de Mogi Mirim, a Prefeitura promoveu na manhã desta segunda-feira (25), a entrega da quadra coberta da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professora Regina Maria Tucci de Campos’. A unidade era a única de Ensino Fundamental que ainda não tinha uma quadra para a prática de atividades físicas ou outros eventos escolares.

O prefeito Paulo Silva participou da solenidade, ao lado da secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, e demais servidoras da pasta; do vereador João Victor Gasparini; e de alunos, professores, funcionários e direção da escola. Ele destacou a importância da obra para as atividades diárias dos alunos, ressaltando o ganho educacional com a conquista.

Desde o anúncio para cobertura das quadras poliesportivas das escolas municipais, no ano passado, a Prefeitura já fez a entrega dos serviços realizados em diversas unidades educacionais. Nas Emebs ‘Bráulio José Valentin’, ‘Vereadora Terezinha da Silva Oliveira’ e, agora, ‘Regina Maria Tucci de Campos’, as quadras foram construídas já com a cobertura.

Nas Emebs ‘Edna Fávero Choqueta’, ‘Geraldo Philomeno’, “Helena dos Santos Alves‘, ‘Dona Sinhazinha’ e ‘Cleusa Marilene Vieira de Melo’, houve a cobertura e revitalização das quadras escolares já existentes. Também já havia quadras nas escolas Ana Isabel da Costa Ferreira e Prefeito Adib Chaib e a cobertura nos dois locais está sendo finalizada.

Para completar, já foram licitadas pela Prefeitura as obras que beneficiará as Emebs ‘Francisco Piccolomini’, ‘Nelson Neves de Souza’, ‘Altair Rosa Corsi Costa’, ‘Prof. Humberto Brasi’ e ‘Jorge Bertolazo Stella’.

Vale informar ainda que as quadras das escolas Alfredo Bérgamo, o Caic, e Geraldo Alves Pinheiro, já que tinham cobertura. Assim, elas foram reformadas, revitalizadas e entregues à comunidade escolar.