Prefeitura entrega registro de escritura de terreno para APAE

Medida está em conformidade com a Lei Municipal nº 2310/1995 após indicação do vereador e líder de governo Melinho Tagliari (União Brasil)

Em um importante passo para fortalecer o compromisso com Artur Nogueira, o prefeito Lucas Sia (PSD) assinou a escritura de doação de um terreno para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O ato aconteceu nesta terça-feira (12) e contou com a presença do vereador e líder de governo Melinho Tagliari (União Brasil), e dos administradores da Entidade, presidente Carlos Antônio e diretor Edmo José.

A doação foi efetivada através da Lei Municipal nº. 2310, datada de 19 de junho de 1995, que estabelece a doação com o intuito de apoiar e fortalecer o trabalho fundamental que a instituição realiza em prol das pessoas com deficiência. A indicação do vereador Melinho (União Brasil) foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito.

Sia (PSD) destaca que a iniciativa tem como objetivo a regularização de mais um espaço fundamental para o desenvolvimento das ações importantes realizadas pela Entidade, e parabeniza a todos os envolvidos nos trabalhos da APAE.

“Estamos felizes por contribuir com a expansão dessas atividades, pois acreditamos que a parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo com as Entidades fortalece ainda mais o nosso município”, frisa.

O terreno em questão, “Gleba C”, está localizado no Loteamento Parque Residencial Humberto Rossetti, na Rua Francisco Cabrino, e possui uma área de 288,58m².

Melinho (União Brasil) também comemora a conquista e destaca o trabalho incansável da Administração Municipal pelo bem da população nogueirense. “Que alegria poder estar ao lado desses amigos e grandes profissionais que vem fazendo a diferença, juntamente com toda a equipe e familiares da APAE”, conclui.

APAE

A APAE de Artur Nogueira atende atualmente 170 alunos com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtorno global do comportamento associado à deficiência intelectual, oriunda da área urbana e rural desse município.

Após a avaliação com equipe multiprofissional, os alunos são inseridos na educação especial nos níveis de educação infantil, educação precoce, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação profissionalizante.

Os alunos que já frequentam a rede regular de ensino são atendidos no contra turno da escola no Programa Ambulatorial, onde são oferecidos atendimentos nas áreas: Assistência Social, Dentista, Equoterapia, Fisioterapia motora e respiratória, Fonoaudiologia, Neuropediatra, Pedagogia, Psicóloga e Terapia Ocupacional.

Todos os atendimentos ofertados pela entidade são gratuitos, inclusive o transporte, alimentação, materiais didáticos e de oficinas profissionalizantes.