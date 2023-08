Prefeitura executa obras para previnir empoçamentos em ruas próximas à Lagoa dos Pássaros

Em época de chuvas, ações garantem escoamento adequado da água e melhor mobilidade para os moradores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, iniciou, na última sexta-feira (28), uma pequena obra na Lagoa dos Pássaros. A tubulação entupida e as raízes das árvores já não serão obstáculos para o escoamento adequado da água, especialmente em época de chuvas, que causavam empoçamento em ruas próximas e dificultava a passagem dos moradores.

O secretário de Obras e Serviços, Renato Carlini, reforça a importância das pequenas obras e diz que elas garantem um ambiente mais seguro e confortável para todos. “Nossa gestão se preocupa com o bem-estar da comunidade e com a melhoria da infraestrutura urbana. Com iniciativas como essa, a cidade se torna mais preparada para enfrentar problemas, além de proporcionar um espaço agradável para os nogueirenses”, frisou.

De acordo com Carlini, o empoçamento causado em época de chuvas atrapalha a mobilidade dos carros, motos e pedestres que passam diariamente pelas ruas próximas à lagoa. “Essa obra é preventiva e garante que os problemas não voltem a ocorrer durante o período de chuvas”, concluiu.

CANAL DA OUVIDORIA

O canal da Ouvidoria, disponível no WhatsApp (19) 3827-9710, é uma opção para que os moradores indiquem as ruas que precisam de manutenções, sugiram melhorias e façam reclamações em relação aos serviços oferecidos pela administração pública.

A população pode acompanhar o andamento das obras e outras iniciativas da Prefeitura por meio do site oficial ou nas redes sociais.