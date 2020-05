Prefeitura faz reunião com representantes de imobiliárias de Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna promoveu nesta terça-feira, dia 5 de maio, uma reunião com representantes das imobiliárias da cidade para discutir a situação das negociações envolvendo locadores e locatários nesse período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. O objetivo é sensibilizar as partes para que haja um entendimento com relação aos valores das locações nesse momento de dificuldade financeira.

Participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Valdir Oliveira, e o diretor do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá, além da presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Jaguariúna, Maria do Carmo Santiago Leite.

“Não estamos dando salvo-conduto para as pessoas deixarem de pagar os alugueis, mas tem que haver negociação”, ressaltou o secretário Valdir Oliveira.

Os representantes das imobiliárias falaram sobre a preocupação com relação à crise na economia e as dificuldades nas negociações com os proprietários de imóveis, mas se mostraram sensíveis à necessidade de ampliar as negociações que favoreçam acordos entre as partes e possíveis reduções nos valores dos alugueis.

As imobiliárias são muito importantes para trazer o equilíbrio nessa negociação entre proprietários e inquilinos e essa reunião é muito positiva porque fortalece ainda mais a posição das imobiliária nessa discussão”, disse Antonio Costa, da Lotus Imobiliária.

Mesma opinião manifestou Vanildo Silva, proprietário da Sol Vanil Imóveis. “Essa reunião só nos fortalece e nos dá argumentos para negociar tanto com inquilinos quanto com proprietários”, afirmou.

Rita Cristina Fernandes e Paulo César Gorla Pereira, da Imobiliária Fernandes, também aprovaram a realização do encontro. “Vai nos ajudar a solucionar os problemas”, disseram.

A presidente da OAB “Eu considero que a reunião foi muito satisfatória, principalmente porque o ramo imobiliário entendeu que estamos num momento de negociação e, a negociação vai fazer que eles mantenham os seus clientes e os seus clientes mantenham os seus inquilinos. A OAB se coloca à disposição de todos os cidadão de Jaguariúna que necessitarem de orientação, tanto na área imobiliária quanto na área condominial”, disse ela, ressaltando a importância de quer os acordos sejam formalizados em contrato.

Foto: Ivair Oliveira