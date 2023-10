Prefeitura fortalece empresários nogueirenses e incentiva transformação digital

Café, realizado nesta quinta-feira (05), reuniu empresários e autoridades em prol do avanço da economia local

Na manhã desta quinta-feira (05), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais uma vez demonstrou seu compromisso com o desenvolvimento empresarial local ao promover o evento “Café com Empresários – Transformação Digital”.

O encontro reuniu dezenas de empresários nogueirenses, contando com a presença de autoridades, incluindo o prefeito Lucas Sia (PSD), a chefe de Gabinete Mayra Barbosa, a secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni, a vereadora Zezé da Saúde e demais secretários municipais.

Sia (PSD), o chefe do Executivo Municipal, destacou a importância das melhorias implementadas pela Prefeitura para atrair novas empresas e impulsionar a economia local. Ele afirmou: “Estamos empenhados em criar um ambiente propício para o crescimento empresarial em nossa cidade, e nossa presença aqui hoje reflete esse compromisso”.

JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o programa “Jornada de Transformação Digital”, uma iniciativa conjunta da FIESP, CIESP, SENAI-SP e Sebrae-SP. O programa oferece consultoria e treinamento em oito etapas para micro, pequenas e médias indústrias, visando capacitá-las rumo à Indústria Inteligente.

As palestras foram conduzidas por Weverton Ribeiro (SENAI Jaguariúna); Fábio Souza (SENAI Jaguariúna); Fábio Tadeu Ferreira (SENAI Jaguariúna); e Maurício Cola (SESI).

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, explicou que a jornada tem como objetivo aumentar a competitividade e a produtividade da indústria local, atendendo empresas em diferentes estágios de maturidade digital.

“A iniciativa reforça o comprometimento da Prefeitura de Artur Nogueira com o crescimento econômico do município e a modernização das empresas locais, promovendo parcerias e oferecendo recursos para que as empresas prosperem na era digital”, finalizou.

OUTROS SERVIÇOS

Para manter a comunidade empresarial sempre atualizada e capacitada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Artur Nogueira realiza diversas ações de forma regular, além de oferecer uma ampla variedade de cursos em parceria com instituições renomadas como o Sebrae, Senac, Senai, entre outras.

Todas essas iniciativas e informações sobre próximos eventos e cursos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/) e em suas redes sociais (@prefaarturnogueira). Para obter mais detalhes sobre essas oportunidades de desenvolvimento e esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria pelos seguintes números de telefone: (19) 3827-9717 (WhatsApp), (19) 3827-9700 | Ramal: 9809, ou através do e-mail desenvolvimentoeconomico@arturnogueira.sp.gov.br.